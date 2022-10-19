Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Beyza Hakan'ın Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bankalara bazı saldırılar düzenlenebileceğini ifade etti.

Haluk Özdil'in açıklamaları şu şekilde:

Çok yakında Türkiye’ye saldıracaklar. Üç tane bankayı hedef alacaklar. Bunun emarelerini görmeye başladık. Financial Times, bazı bankaların Rusların paralarını akladığını yazdı. Avrupa Birliği hadsiz bir şekilde hesap soruyor. Türkiye istediği ülke ile iş yapabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Biz zaten AB’ye üye değiliz. ABD şimdi ardı ardına yaptırımları sıralamaya çalışacak. Geçmişte Trump da yaptı. İşler artık değişti. Türkiye artık üreten bir ülke haline geldi. ABD yaptırım uygulamak istiyor ama diğer taraftan Türkiye’den yedek parça satın alıyor. Bu net bir şekilde iki yüzlülüktür. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki karşılıklı çıkar ilişkisine bağlıdır. Bu kış gerçekten sert geçecek. AB ülkelerindeki vatandaşların ayaklanması için bunu yapıyor. Bazı ülkelerde hatta Ukrayna karşıtı açıklamalar gelmeye başladı.