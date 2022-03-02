Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından Kırımlı Tatar sanatçı Jamala ve iki çocuğu Türkiye’ye geldi. Yaptığı açıklamalarla Türkiye’ye teşekkür eden Jamala’nın Haluk Levent ile konser vermesi bekleniyor.

Haluk Levent Filistin'de konser mi verecek? Haluk Levent Filistin konseri ne zaman?

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Haluk Levent'e konser teklifinde bulundu. Büyükelçilik'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Son konusu mesaja Haluk Levent'ten cevap gecikmedi. Levent, "Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur" paylaşımında bulundu.

Konserler ilgili ayrıntılar ise henüz belli değil. Konu hakkında detaylar paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

“Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi hiçbir karşılık beklemeden kapılarını sonuna kadar açtı”

Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, 2 çocuğunu alarak İstanbul'a geldi. Jamala, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bu süreçte de hiçbir karşılık beklemeden insani sorumluluğu ve vicdanı dolayısıyla kapılarını sonuna kadar açtı. Başta ne yapacağımı bilemedim. Çok kararsız ve perişan haldeydik şok geçirdik. Çocuklarımı alıp sığınağa indik. Bir süre sonra çıktık. Sonra 2 kez tekrar siren uyarısı geldi ve tekrar sığınaklara inmek zorunda kaldık. Akşam saatlerine doğru tüm Ukrayna'nın kuşatılmış olduğunu anladık ve Kiev'i terk etmek zorunda kaldık" dedi.

Jamala, Kırım Tatarı olan büyük annesinin ve Kırım Tatarlarının 1944'te ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldığını vurgulayarak, kendisinin de aynı şekilde ülkesinden ayrılmak zorunda kalacağını hiçbir zaman düşünmediğine işaret etti.

Savaşın bitmesi gerektiğini sözlerine ekleyen sanatçı, "Eşim Ukrayna'da kaldı ve ben buraya, dünyaya tekrar sesimi duyurmak için geldim. Çünkü bu savaş bitmeli ve herkes bu savaşa hayır demeli." diye konuştu.