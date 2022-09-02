Haluk Bayraktar'dan heyecanlandıran KIZILELMA açıklaması

BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, hedeflerinin en kısa zamanda KIZILELMA’nın uçuşunun gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ’in en çok ilgi gören yerli ve milli insansız hava uçağı KIZILELMA, festivalin baş köşesinde sergileniyor. BAYKAR CEO’su İhlas Haber Ajansı mikrofonuna yaptığı özel açıklamada hedeflerinin en kısa sürede KIZILELMA’nın uçuşunun gerçekleşmesi olduğunu ifade etti.

“Hedefimiz en kısa sürede KIZILELMA’yı uçurmak”

KIZILELMA uçağını en kısa zamanda uçurmak istediklerini söyleyen BAYKAR CEO’su Haluk Bayraktar, “TB2 artık sadece ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakta değil 24 ülkeye ihraç edilen bir üründür. Bayraktar Akıncı hem ülkemize operasyonel olarak teslim edildi hem de ihraç edilen bir üründür. Bayraktar KIZILELMAYI böyle ileri teknolojik bir ürünü ilk kez Samsun’da milletimizin huzurunda sergiliyoruz. Buradaki uçağımız gerçek bir uçan protatiftir. Hedefimiz en kısa zamanda bu uçağımızın uçuşunu gerçekleştirmektir. Hızla bu uçağımızı ürüne çevirip ülkemizin huzuruna sunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST rekorların festivali"

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ hakkında da görüşlerini paylaşan Haluk Bayraktar, “TEKNOFEST rekorların festivali. İlk yapıldığı yılda katılımcı sayısı 550 bindi bu yıl Samsun’da başvuran yarışmacı sayısı 600 bin. Gençlerimize müthiş bir etki oluşturdu. TEKNOFEST nesli olarak adlandırılan bir nesil var. Bu nesil öyle bir nesil ki hayallerinin peşinde koşan, takım kuran, proje yapan, ülkesi ve milleti için üretmeye çalışan bir nesil. Bu gençler buraya 1 yıl boyunca gece gündüz çalışıp, hazırlanıp geliyorlar ve tüm bunların sonuçlarını sergiliyorlar. 40 farklı yarışma yapıldı. Bu yarışmaların sonucunda bazı projeler girişim oluyor ve şirketleşiyor. Onlar da burada sergileniyor. TEKNOFEST bu süreçleri çok hızlandıran bir kıvılcım etkisi oluşturdu memleketimizde. Bu anlamda bizler de bunun bir parçası olmaktan gururluyuz. İnşallah bu gençler bu ülkeyi çok ileriye taşıyacaklar. Bu dalga dalga yayılacak. Adeta içeride projelerini sergileyen gençler popstar gibi. Sahne tasarımları, düzenleri çok güzel. 1 yıl boyunca çalışıp, emek verdiler ve gelip projelerini sergiliyorlar. Marifet iltifata tabii. Biz onları ne kadar iltifata tabi tutarsak onlar da o kadar bu alanda ilerleyecekler” diye konuştu.