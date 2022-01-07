Halter, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesinde resmi ders oldu

İstanbul Sultanbeyli’deki Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi 10. Sınıf öğrencileri Halter dersini resmi ders müfredatı içinde almaya başladı.

Okuldaki ilk derse Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Sayın Talat Ünlü, Halter

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner SAĞIR, Halter Antrenörü Muharrem SÜLEYMANOĞLU katıldı.

İlk derse katılan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Sayın Talat Ünlü, sporun gelişmesinde okulların ve öğrencilerin çok önemli olduğunu belirterek, “Halter sporunun okulda resmi ders müfredatına girmesini bu yönden

çok önemli görüyoruz. Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adıyla kurulan okulumuzu da yeni Naimler yetişmesi için de sürekli olarak destekleyeceğiz. Halter sporuna sahip çıkan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi yönetimi ve öğrencilerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi Okul Müdürü Ufuk Dilekçi, halter camiasında yıllardır hayal edilen bir olayı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Dilekçi, “Bu hayalin gerçekleşmesi de Sayın Talat ÜNLÜ ’ye nasip oldu. Halter Federasyonu’nun da desteği

ile okulumuzdan hem halter branşına hem de Türk sporun faydalı gençlerin çıkacağına inanıyoruz. Bu tarihi günde bizi yalnız bırakmayan Başkanımız Sayın Talat ÜNLÜ’ye de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de ameliyatla karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alınan Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.