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Spor Halter Milli Takımı'nın eski başantrenörü Enver Türkileri son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Halter Milli Takımı'nın eski başantrenörü Enver Türkileri son yolculuğuna uğurlandı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Halil Mutlu: - "Asla inkar edemeyeceğim, her zaman şükranla anacağım, beni ben yapan adamdır" - "Benden önce Naim ağabeyi (Naim Süleymanoğlu) de keşfeden, yetiştiren Enver hocadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:18:43 -
Halter Milli Takımı'nın eski başantrenörü Enver Türkileri son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Türk halterine olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi birçok sporcu yetiştiren milli takımın eski başantrenörü Enver Türkileri, son yolculuğuna uğurlandı.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun halter yeteneğini keşfeden ve bu sporcuları dünya sporuna kazandıran ilk antrenör olarak anılan Türkiye Halter Milli Takımı'nın eski başantrenörlerinden Enver Türkileri, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti.

Enver Türkileri'nin naaşı bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ankara, Pursaklar Mezarlığı'nda defnedildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Halil Mutlu, hocasının vefatından dolayı üzüntülü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Beni 10 yaşındayken buldu, o yaştan itibaren üzerimde eli var. Türkiye'ye gelmemizi sağlayan hocamız Enver Türkileri'dir. 1989 yılında ailem Bulgaristan'da kalınca ben gelememiştim, Enver hoca bana mektup gönderdi. 'Senin annen baban gelemiyor ama sen bir aile ile gelebilirsin, seni getirecek ailenin işi de hazır sen annenden babandan izin al, gel' dedi. Ben de Enver hocanın bu mektubuna dayanarak Türkiye'ye geldim, burada peşimi bırakmadı. Asla inkar edemeyeceğim, her zaman şükranla anacağım, beni ben yapan adamdır. 10 yaşından 2004'e kadar beraber dolu dolu Türk halterine hizmet ettik. İşine saygılı, işine aşık, çok sayıda başarılı sporcu yetiştirdi. Aynı şekilde benden önce Naim ağabeyi (Naim Süleymanoğlu) de keşfeden, yetiştiren Enver hocadır. Naim ağabeye yaptıkları tutunca bizi de getirdi. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin, Türk sporunun başı sağ olsun."


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