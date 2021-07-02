‘Halktan uzak Halk Partisi’ deyince de kızıyorlar! Kılıçdaroğlu CHP'nin suçunu itiraf etti

Yıllardır girdiği seçimlerden hezimetle ayrılmasına rağmen yine erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehir turuna devam ediyor. Şimdiki durağı Samsun olan Kılıçdaroğlu, şehre özel jetle gitti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti.

"Kabahat bizdekardeşim"

Kılıçdaroğlu, “‘Efendim bugüne kadar CHP iktidar olmadı’ eleştirisi yapılıyor. Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, bizde kardeşim. Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara’da tumturaklı laflar ettin. ‘Niye oyumuz artmıyor?’ Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum. Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, şofördü, sanayiciydi, tüccardı her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek benim boynumun borcudur” diye konuştu.