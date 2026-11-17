Sermaye piyasası soruşturmasında Altınbaş Holding'e kayyım atandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Altınbaş Holding'e kayyım atandı.
Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen ve yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında kayyım kararları genişliyor. Son olarak Altınbaş grubuna ait şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti.
5 ŞİRKETE KAYYIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding’e TMSF kayyum olarak atandı.
ALTINBAŞ AİLESİNDEN 2 TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding yöneticilerinden İnan Altınbaş 24 Ekim’de tutuklanmıştı. Holding’in sahibi Nusret Altınbaş da 26 Ekim’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.