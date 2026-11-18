Olası Marmara depremine yönelik hazırlanan "Adalar Senaryosu"nun ayrıntıları yer aldı. İstanbul dahil 7 ilin etkileneceği senaryoya göre 58 ilden 4 bin 338 sağlık personeli ve 303 araç bölgeye sevk edilecek; ayrıca afet bölgesinde seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi kurulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında yayımlanan sunum kitapçığı, olası büyük Marmara depremine yönelik acil durum eylem planını gözler önüne serdi. Sputnik'te yer alan habere göre; bakanlığın 'Adalar Senaryosu' esas alınarak gerçekleştirdiği tatbikat ve planlamalarda, afet sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için dev bir lojistik ve personel ağı kurgulandı.

ADALAR SENARYOSU

Bakanlığın hazırladığı afet senaryosunda Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin depremden doğrudan etkileneceği öngörülüyor.

Senaryoda yer alan iller şöyle sıralandı:

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Bursa

Sakarya

Bilecik

Tekirdağ

Afet bölgesindeki mevcut sağlık kapasitesinin yetersiz kalmaması amacıyla Türkiye genelindeki 58 ilden bölgeye takviye yapılacak. Müdahale planında öne çıkan rakamlar ise şöyle:

Sağlık personeli: 4 bin 338

Araç desteği: 303

Kurulacak tesisler: 1 seyyar hastane ve 37 acil müdahale ünitesi

DEPREMDE İLETİŞİM KESİNTİSİNE KARŞI SAYISAL TELSİZ DÖNEMİ

Bütçe kitapçığında afet anlarında yaşanabilecek iletişim kesintilerine karşı atılan kritik adımlara da yer verildi. Sağlık Bakanlığı, ambulans hizmetlerinde ve afet durumlarında kullanılan eski analog telsiz sisteminden sayısal telsiz sistemine geçildiğini açıkladı.

Daha yüksek güvenlik, kesintisiz iletişim ve zorlu afet koşullarına dayanıklılık sunan yeni altyapının, deprem anında ekipler arası koordinasyonu güçlendirmesi hedefleniyor.