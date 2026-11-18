Antalya Bilim Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen panelde, iklim krizine karşı yeni teknolojilerin kullanımının da ele alındığını belirten Mehr, yapay zeka ve dijital ikiz teknolojilerinin kuraklıkların tahmin edilmesinde önemli bir araştırma alanı olduğunu söyledi. Mehr, "Akdeniz ve Karadeniz iklimlerini ele alıyoruz. Yapay zeka ile dijital ikiz teknolojilerini birleştirerek iklim krizlerinden kaynaklanan zararları nasıl azaltabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kuraklıkları önceden tahmin edebilir miyiz, gelecekte ne kadar şiddetli olacaklarını belirleyebilir miyiz? Bu sorular üzerinde çalışıyoruz" dedi. Sunumunda, günümüzdeki kuraklıkların daha şiddetli, daha uzun süreli ve etkileri bakımından daha yıkıcı hale gelebildiğini vurgulayan Mehr, mevcut kuraklık izleme ve tahmin sistemlerinin değişen iklim koşullarına ne ölçüde uyum sağlayabildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Mehr, kuraklığın yalnızca yaşandığı dönemde değil, sonrasında da tarım, su kaynakları, ekonomi ve toplum üzerinde uzun süreli etkiler bırakabildiğine dikkati çekti.