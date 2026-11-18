Kuraklık sonrasında su kaynaklarının yeniden eski seviyelerine ulaşmasının bilimsel olarak 'toparlanma' (recovery) şeklinde tanımlandığını anlatan Mehr, geçmişte bu sürecin daha kolay gerçekleştiğini söyledi. Günümüzde uzun süreli kuraklıklar sırasında yer altı ve yüzey sularının yoğun şekilde tüketildiğini belirten Mehr, "Örneğin Akdeniz bölgemizde göletlerimizin su seviyeleri sürekli düşüyor. Son 4-5 yıl kuraklık yaşandığını düşünelim. Ardından 1 yıl normalin üzerinde yağış gerçekleşse bile bu göletlerin eski seviyelerine dönmesi için yeterli olmuyor. Çünkü kuraklık döneminde yer altı ve yüzey sularını fazladan kullanıyoruz. Doğal beslenme bu kaybı karşılamaya yetmiyor. Su kaynaklarının yeniden eski seviyelerine ulaşabilmesi için uzun süreli yağışlı dönemlere ihtiyaç duyulabiliyor" diye konuştu. COP31 kapsamında gerçekleştirdiği sunumda tarihsel ve güncel kuraklıkları karşılaştıran Mehr, geçmişte kuraklığın başlıca nedenlerinin yağış eksikliği ve doğal iklim değişkenliği olduğunu, günümüzde ise insan kaynaklı ısınmanın etkilerinin giderek belirginleştiğini anlattı. Artan sıcaklıkların buharlaşmayı hızlandırdığını, toprak neminin azalmasına ve yüzey sularının daha hızlı tükenmesine neden olduğunu belirten Mehr, sıcak hava dalgalarıyla birleşen kuraklığın tarımsal üretim ve doğal ekosistemler üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Mehr'in sunumunda ayrıca kuraklığın yalnızca yağış eksikliğinden kaynaklanan bir doğa olayı olmaktan çıkarak su tüketimi, kentleşme, nüfus artışı ve arazi kullanımındaki değişimlerle daha karmaşık bir soruna dönüştüğüne dikkat çekildi. Özellikle tarımsal sulama ihtiyacının artması, yer altı sularının yoğun kullanılması ve doğal su depolama kapasitesinin azalmasının kuraklığın etkilerini ağırlaştırabildiği belirtildi.