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Aktüel Halkı zehirleyeceklerdi! Son anda Türkiye'ye girişi engellendi
Aktüel

Halkı zehirleyeceklerdi! Son anda Türkiye'ye girişi engellendi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:36:00 -
Halkı zehirleyeceklerdi! Son anda Türkiye'ye girişi engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 90 ton 700 kilo ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye’ye girişine engel olundu.

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tekirdağ’da gerçekleştirdiği analiz ve hedefleme çalışmalarında, bir firmanın çinko cevheri adı altında ithal etmek istediği eşya mercek altına alındı.

İçeriğinde halk sağlığına olumsuz etkide bulunabilecek zararlı maddeler olmasından şüphelenilen eşyadan numune alınarak analize gönderildi. Analiz raporu sonucunda, gönderilen numunenin içerisinde yanma sonucu oluşan organik bileşikler tespit edilerek eşyanın baca gazı tozu olduğu ortaya çıkarıldı.

Baca tozunun tehlikeli atık olarak değerlendirilip ithali yasak atıklar listesinde yer alması sebebiyle ekiplerce toplam 90 ton 700 kilo ağırlığındaki tehlikeli atığın Türkiye’ye girmesine izin verilmedi. Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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