Halkbank’tan ChatGPT hamlesi!

Halkbank, yapay zeka dönüşümünü müşteri deneyimine taşıyan yeni bir uygulamayı devreye aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, Halkbank uygulamasını ChatGPT hesaplarına bağlayarak kredi kartı kampanyalarından taşıt kredilerine kadar pek çok konuda bilgiye doğrudan ulaşabiliyor.

Yenilikçi bankacılık anlayışını teknoloji yatırımlarıyla güçlendiren banka, yapay zeka destekli uygulamalarla operasyonel süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, ChatGPT ile dijital müşteri deneyimini geliştiriyor.

Kullanıcılar, ChatGPT'ye giriş yaptıktan sonra "Eklentiler" bölümünden Halkbank uygulamasını aratarak, "Eklentiyi Kur" seçeneğiyle uygulamayı hesaplarına bağlayabiliyor. Bağlantının tamamlanmasının ardından herhangi bir sohbette "@Halkbank" yazılarak, uygulamayla etkileşime geçilebiliyor.

Eklentide, bankanın ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, ParafPara'nın nasıl kazanıldığı, güncel kampanyaların neler olduğu, ihtiyaç kredisinin nasıl alındığı, esnaf ve KOBİ'lere yönelik hangi kredi ürünlerinin bulunduğu gibi konularda ihtiyaç duyduğu bilgilere ChatGPT üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Yılda 13 milyon işlem, 270 milyon lira tasarruf

Halkbank, yapay zeka teknolojilerini operasyonel süreçlerinde de etkin biçimde kullanıyor. Bankaya ulaşan yıllık ortalama 4,5 milyon banka talimatının 3 milyondan fazlası, yapay zeka teknolojileri kullanılarak işleme alınıyor. Yapay zeka destekli süreçlerden geçerek tamamlanan işlem sayısı yıllık 13 milyona yaklaşırken, söz konusu dönüşüm sayesinde yıllık toplam 270 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

Yapay zekanın sağladığı kazanım zaman tasarrufuna da yansıyor. Herhangi bir kullanıcı müdahalesi ve kontrolü gerektirmeden otonom olarak sonuçlandırılan işlemler, 3 kat daha hızlı gerçekleştiriliyor.

Halkbank, yapay zeka çalışmalarının kapsamını yeni projelerle genişletmeyi sürdürüyor. Banka, 2025'te 56, 2026'da 25 olmak üzere toplam 81 yapay zeka projesini tamamlarken, 46 yeni projenin geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

“Tasarruf sağlayan bir dönüşüm aracı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, yapay zeka teknolojilerini ölçülebilir verimlilik ve tasarruf sağlayan bir dönüşüm aracı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Emeç, ChatGPT entegrasyonunun, bankanın yapay zeka dönüşümünün müşteriye dokunan yeni adımlarından biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı operasyonel verimliliğimizi artıran, çalışanlarımızın zamanını daha yüksek katma değerli işlere yönlendiren ve müşteri deneyimini geliştiren kurumsal bir yetkinliğe dönüştürüyoruz. ChatGPT entegrasyonumuzla bu dönüşümü müşterilerimizin deneyimine taşıyarak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere doğal bir sohbet ortamında daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Müşteri deneyiminde attığımız bu adımın yanı sıra yapay zekanın bankamız genelindeki kullanım alanlarını da sürekli genişletiyoruz. Yapay zekanın sağladığı değeri bankamızın daha fazla sürecine taşıyarak, dijital dönüşümümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz."