Şok iddalar! ABD, 2 yıl içinde Filistin’i tanıyacak: Netanyahu, Filistin Devletini kuruyor

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’in sağcı muhalefet lideri ve Yisrael Beytenu (Evimiz İsrail) Partisi Başkanı Avigdor Liberman, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki gizli diplomasiye dair sarsıcı iddialarda bulundu. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Reichman Üniversitesi tarafından düzenlenen Shabtai Shavit Terörle Mücadele Dünya Zirvesi’nde konuşan Liberman, ABD’nin yaklaşık iki yıl içinde bağımsız bir Filistin devletini tanımaya hazırlandığını, Netanyahu’nun ise bu süreçten haberdar olduğunu ve gerçekleşmesi için örtülü biçimde çalıştığını ileri sürdü.

Liberman, Netanyahu’nun pasif kalarak sürecin önünü açtığını vurgulayarak, “Netanyahu ailesinin yaklaşımı şu: Eğer Bibi başbakan olamayacaksa, bırakın bu ülke yansın. Size söylüyorum ki Netanyahu bir Filistin devleti kurmak için çalışıyor ve böyle bir devletin kurulmasını istiyor. Çünkü hareketsizlik ve kısıtlama politikasıyla hiçbir girişimde bulunmadığımız takdirde, süreç tamamlandığında şikayet edecek bir gerekçemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı. İddiasının arkasında durduğunu belirten Liberman, Netanyahu’ya meydan okuyarak, “Eğer yanıldığımı düşünüyorsa beni mahkemeye verebilir. O an parlamenter dokunulmazlığımdan feragat edeceğime söz veriyorum” dedi.

“BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN TAM ÜYELİK KARARI ÇIKACAK”

Hafta başında ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Yisrael Beytenu lideri, Washington’daki genel eğilimin Filistin devletinin tanınması yönünde olduğunu söyledi. Liberman, “Size yüzde 200 kesinlikle söylüyorum; Amerikalılar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde bir karar tasarısına öncülük edecek ve Filistinliler BM’nin tam üyesi olan gerçek bir devlete kavuşacaklar. Kurulacak bu yapı Yahudiye ve Samarya’nın (Batı Yaka) tamamını, Ürdün Vadisi’ni, Gazze’yi ve Doğu Kudüs’ü kapsayacak. Bu durum gerçekleştikten sonra geri döndürülmesi neredeyse imkansız bir tablo ortaya çıkacak” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresi devam ederken bu kararın resmiyet kazanmasını beklemediğini dile getiren Liberman, “Trump’ın kalan iki yıllık görev süresinin ardından bu tanıma gerçekleşecek. Bu iki yılı felaketi önlemek için değerlendirmek zorundayız” değerlendirmesini yaptı.

“FİLİSTİNLİLER TOPYEKÜN ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR”

Saha koşullarına ilişkin de kritik uyarılarda bulunan Liberman, Filistinlilerin İsrail’e karşı “topyekün bir çatışma” hazırlığında olduğunu iddia etti. Bu sürecin ilk aşamasının Kasım ayında yapılması planlanan Filistin Yönetimi seçimlerinde yaşanacağını savunan muhalif lider, İsrail güvenlik bürokrasisinin ve hükümetin bu tehdide karşı tamamen hazırlıksız olduğunu belirterek orduyu ve hükümeti proaktif adımlar atmamakla suçladı.

İsrail’in güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruması adına Yisrael Beytenu’nun alternatif planını da açıklayan Liberman, Oslo Anlaşmalarının derhal iptal edilmesi ve Filistin Yönetimi’nin lağvedilmesi gerektiğini belirtti. Plan çerçevesinde, Batı Yaka’nın A ve B bölgelerindeki Filistinlilerin günlük yaşamı ve kamu düzeninden Ürdün’ün sorumlu olması, İsrail’in ise bölgedeki askeri kontrolü ve güvenlik egemenliğini elinde tutması öngörülüyor.

“NETANYAHU, TRUMP İÇİN BİR YÜK HALİNE GELDİ”

Daha önce Washington Post’a verdiği demeçlere de değinen Liberman, Netanyahu’nun izlediği politikalarla ABD-İsrail ilişkilerini koparma noktasına getirdiğini ve Donald Trump için siyasi bir “yük” dönüştüğünü savundu.

İsrail Başbakanı’nın ABD’deki kamuoyu algısına ağır darbe vurduğunu belirten Liberman, “Trump, Netanyahu’dan uzaklaşmak istiyor. Bu ilişki artık bir yük haline geldi ve ABD’deki yaklaşan ara seçimlerde Trump’a hem siyasi hem de seçimsel anlamda zarar veriyor. İsrail’in Amerikan kamuoyundaki itibarı daha önce hiç bu kadar olumsuz bir seviyeye gerilememişti. Gazze’deki durum geriledikçe İsrail’in imajı da geriliyor” dedi.

Olası bir başbakanlık senaryosunda ABD’ye karşı tavrının ne olacağı sorulan Liberman, “Trump’a ‘hayır’ demekten çekinmem. İsrail son 20 yılda ABD ile yaşadığı en sert diplomatik krizlerin üstesinden gelmeyi başardı. Biz hâlâ egemen bir ülkeyiz, muz cumhuriyeti değiliz; kendi güvenliğimiz için harekete geçmek zorundayız” şeklinde konuştu.