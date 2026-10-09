ABD’nin İran bataklığı Kongre raporuyla ortaya çıktı! 81 hava aracı kayıp veya ağır hasarlı

ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırılarında yaşadığı kayıplara ilişkin çarpıcı bir bilanço ortaya çıktı.

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri'nin hazırladığı belirtilen raporda, 28 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlarda Amerikan ordusunun hava gücünün uğradığı kayıplara yer verildi.

81 HAVA ARACI KAYIP VEYA KALICI HASARLI

Raporda yer alan verilere göre helikopterler, savaş uçakları ve insansız hava araçları dahil olmak üzere 81 Amerikan hava aracı ya tamamen kaybedildi ya da kalıcı hasar gördü.

Yaklaşık iki aylık dönemde ortaya çıkan tablonun, Washington'ın İran'a yönelik operasyonlarının askeri maliyetine ilişkin dikkat çekici bir gösterge olduğu değerlendiriliyor.

FATURA 3,3 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Savaş sahasındaki kayıpların Washington'a çıkardığı ekonomik fatura da raporda ele alındı.

Kongre Bütçe Ofisi verilerine atıfla aktarılan hesaplamaya göre, kaybedilen veya kalıcı hasara uğrayan hava araçlarının maliyetinin, yenileme tercihlerine bağlı olarak 1,9 milyar dolar ile 3,3 milyar dolar arasında değişebileceği belirtildi.

Hesaplamanın yalnızca kaybedilen platformların değerini değil, yenileme ve uzun vadeli bakım giderlerini de kapsadığı ifade edildi.

İKİ AYDA AĞIR BİLANÇO

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 28 Şubat'ta başladığı belirtilirken, kısa sürede ortaya çıkan 81 hava araçlık bilanço dikkat çekti.

Kongre kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde, kayıp ve kalıcı hasar gören araç sayısının modern hava operasyonları açısından önemli bir seviyeye ulaştığı ifade edildi.

WASHINGTON’DAN SESSİZLİK

Rapora atfedilen rakamların ardından gözler ABD yönetimine çevrildi.

ABD Savaş Bakanlığı yetkililerinin söz konusu 81 hava aracına ilişkin ayrıntılı ve bağımsız bir kayıp dökümü yayımlamadığı belirtiliyor.

Kongre raporuna atfedilen bilanço doğrulanırsa, İran'a yönelik saldırıların Washington açısından yalnızca milyarlarca dolarlık ekonomik maliyet değil, hava gücü bakımından da ciddi bir yıpranma oluşturduğu ortaya çıkacak.