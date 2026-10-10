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Spor Galatasaray uzatmalarda yıktı, Emre Belözoğlu kulübede çıldırdı! Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi sona erdi!
Spor

Galatasaray uzatmalarda yıktı, Emre Belözoğlu kulübede çıldırdı! Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi sona erdi!

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Galatasaray uzatmalarda yıktı, Emre Belözoğlu kulübede çıldırdı! Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın uzun süre dengede gitmesinin ardından 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle geriye düşen Kasımpaşa'da, teknik direktör Emre Belözoğlu saha kenarında adeta sinir krizleri geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan nefes kesen mücadelenin son dakikalarında saha kenarında hareketli anlar yaşandı. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Galatasaray'ın gol bulması Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu adeta çileden çıkardı.

GOLÜ YEDİ, SİNİRDEN ÇILDIRDI

Mücadelesiyle maçı uzun süre dengede tutan Kasımpaşa, 90. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle 2-1 geriye düştü. Kalesinde gördüğü bu kritik golün ardından büyük üzüntü yaşayan Emre Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gizleyemedi.

 

OYUNCULARINI UZUN SÜRE FIRÇALADI

Yenilen golün ardından kulübede büyük bir öfke ve hayal kırıklığı yaşayan genç teknik adam, oyuncularına olan tepkisini ve yaşadığı duygusal patlamayı kenardan yoğun bir şekilde gösterdi. Belözoğlu’nun verdiği sert reaksiyon, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, etkili bir oyun sergilediği mücadeleden 90 ve 90+6'ncı dakikalarda bulduğu gollerle 3-1’lik galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

 

KASIMPAŞA İLK KEZ KAYBETTİ

Bu karşılaşmaya kadar ligde yenilgisi bulunmayan tek takım unvanını elinde bulunduran Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezonki ilk mağlubiyetini İstanbul deplasmanında tatmış oldu.

SIRADAKİ RAKİP SAMSUNSPOR

Ligde yedinci hafta sonunda 10 puanda kalan Kasımpaşa, 8. hafta mücadelesinde Samsunspor'u kendi sahasında konuk edecek. 

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