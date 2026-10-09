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HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

Merkezi İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan İngiliz merkezli çok uluslu bir finans ve bankacılık grubu HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin geldi.

#1
Foto - HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

HSBC, MSCI Kasım 2026 endeks değerlendirmesinde Sabancı Holding’in MSCI Türkiye Standart Endeksi’nden çıkarılmasını bekliyor. Astor Enerji ise fiyat hareketlerine bağlı olarak risk taşıyan hisseler arasında gösteriliyor.

#2
Foto - HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

SABANCI İÇİN 152 MİLYON DOLARLIK SATIŞ SENARYOSU - Sabancı Holding’e ilişkin beklentinin, şirketin serbest dolaşımdaki piyasa değerinin belirli bir eşiğin altına düşmesinden değil, küresel kriterler çerçevesinde endekste yer alabilecek Türk hissesi sayısının sınırlanmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, endeksi takip eden pasif fonlardan yaklaşık 84,3 milyon lotluk satış gelebileceği tahmin ediliyor. Satışın parasal karşılığı yaklaşık 152 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

#3
Foto - HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

ASTOR'DA KOŞULLU RİSK - Astor Enerji için doğrudan bir çıkarılma beklentisi bulunmuyor. Paylaşılan değerlendirmede, hissenin 6 Ekim kapanış fiyatına göre yüzde 23,1’den fazla gerilemesi halinde endeksten çıkarılma riski doğabileceği ifade ediliyor. Bu koşullu senaryoda pasif fon satışının 25,66 milyon lota, parasal karşılığının ise yaklaşık 101,5 milyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

#4
Foto - HSBC’den Sabancı Holding ve Astor Enerji için dikkat çeken tahmin

Paylaşılan takvime göre revizyon sonuçlarının 11 Kasım’da açıklanması, değişikliklerin 30 Kasım kapanışında uygulanması bekleniyor. Söz konusu tahminler MSCI’nin kesin kararlarını yansıtmıyor. Değerlendirmede esas alınacak fiyatlar ve endeks kriterleri, nihai sonuçları değiştirebilir.

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