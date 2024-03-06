Halkbank’tan 220 bin kadın girişimciye 3 yılda 58.5 milyar liralık finansman

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2021 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yola çıkarken “güçlü Türkiye’nin teminatı güçlü kadınlardır” dediklerini anımsatarak, kadınların ekonomik hayata aktif biçimde katılmalarına destek olmayı, kadın girişimciliğini artırmayı ve ekosistemi yenilikçi fikirlerle destekleyerek ekonomiye canlılık katmayı amaçladıklarını söyledi.

Hedef yükseltildi

Bu doğrultuda 16 ayrı şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenledikleri 21 farklı Üreten Kadınlar Buluşmalarıyla kendi işini kuran veya kurmak isteyen girişimci kadınlar ile bir araya geldiklerini dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onları cesaretlendirdik ve motive ettik. Bu toplantılar kapsamında düzenlediğimiz panellerde, bölgelerin önde gelen kadın girişimcilerinin, kadın kooperatiflerinin ve kanaat önderlerinin ilham verici hikayelerini dinledik. Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile bugüne kadar (3 yılda), farklı meslek gruplarından 220 bin kadın girişimcimize 58.5 milyar lira finansal destek sunduk. Gururla ifade edebilirim ki; sektörde kullandırılan kadın girişimci kredilerinin yaklaşık yüzde 50’sini tek başımıza finanse ediyoruz. Başarı hikayesine ortak olduğumuz kadın girişimci müşteri sayımızı da 2024 yıl sonuna kadar 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”