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Spor Halkbank'ın milli oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Her maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz"
Spor

Halkbank'ın milli oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Her maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:44:22 -
Halkbank'ın milli oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Her maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz"

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yarın Spor Toto ile karşılaşacak Halkbank'ın milli oyuncusu Gökhan Gökgöz, her maçtan kazanarak ayrılmak istediklerini belirtti.

Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gökhan Gökgöz, yarın çok önemli bir puan mücadelesine çıkacaklarını kaydetti.

Gökhan, saygı duyulması gereken önemli bir rakiple oynayacaklarını vurgulayarak, "Her maçtan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Bu da onlardan biri. Spor Toto'nun sahada bize çıkaracağı zorlukları biliyoruz. Pazartesiden çarşambaya mümkün olduğunca bu maça hazırlanıyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent Voleybol Salonu'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Spor Toto-Halkbank karşılaşması, TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

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