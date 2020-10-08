Halkbank internet bankacılığı
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Halkbank, aynen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Vakıf Katılım Bankası gibi devlet bankasıdır. Halkbank müşteriler, Halkbank internet bankacılığı ile hesaplarını takip edebileceği gibi, EFT-havale, elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarını ödeyebilmekte. Maaşını Halkbank üzerinden alan emekli ve çalışanlar, Halkbank şubelerine gitmeden, Halkbank internet bankacılığı ile maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenebilmekte.
Halkbank internet bankacılığı açma
Halk Bankası Mobil Şifre Alma. Halkbank mobil şifre almak için ilk yapacağınız şey www.halkbank.com.tr’ye girip Halkbank İnternet Şubesi parolası almak olmalıdır.
Halkbank internet sitesine giriş yaptıktan sonra Parolamı Bilmiyorum/Blokeli sekmesine tıklayarak istenilen bilgileri doldurmak suretiyle Halkbank internet bankacılığı parolası oluşturabilmekte. Halkbank internet şube girişi için tıklayınız.
Halkbank internet şubesi ile hangi işlemler yapılır?