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Spor Halkbank, Challenge Kupası'nda Graz ile karşılaşacak
Spor

Halkbank, Challenge Kupası'nda Graz ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:01:16 -
Halkbank, Challenge Kupası'nda Graz ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında yarın deplasmanda Avusturya’nın UVC Holding Graz takımıyla karşılaşacak.

Raiffeisen Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İsviçre'den Philippe Weinberger ve Slovenya'dan Eva Tomec yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da Ankara'da yapılacak.

Turu geçen takım son 32 turunda İsrail’in Hapoel Kfar Sabah takımı ile karşı karşıya gelecek.


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