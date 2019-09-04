"Evrensel Aşure Matem Merasimi" nedeniyle her yıl Halkalı’da gerçekleştirilen Aşure matem merasiminin saat kaçta başlayacağı merak edilmekte. Halkalı’da aşure saat kaçta başlayacak? Muharrem ayının fazileti nedir?

Halkalı’da Aşure matem merasimi 9 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı girdi. Bu mübarek ayının feyiz ve bereketinden istifade etmek isteyenler ibadet ve dualara devam ediyor. 2019 Aşure günü 9 Eylül Pazartesi gününe denk gelmekte. Muharrem ayının faziletine ilişkin olarak, Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Yüce Rabbimiz’in ilahi bereket ve feyzinin, ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır. Allah Resulu (s.a.v) Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.