Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılış sonrası en çok merak edilen konu ise ücret tarifesi oldu.

43 durak var

Halkalı-Gebze arasında toplamda 43 durak yer alıyor. 115 dakika süren yolcululukla aktarma noktaları kullanılarak birçok noktaya kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

Yarın açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı ve Kartal'dan Maltepe'ye kadar yolculuk yaptığı banliyö hattı, yarın sabahtan itibaren yolcu taşımacılığına da başlayacak.

En kısa mesafe 2,60 TL

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda en kısa mesafenin ücreti 2,60 TL olacak.

Başından sonuna kadar yolculuk 5,70 TL

Hattın iki ucu arasında yolculuk yapmanın ücreti ise 5.70 TL olarak belirlendi.

Metrobüs gibi çalışacak

Hatta, Metrobüs'te olduğu gibi duraklarda iade makineleri olacak. Buna göre en az ücret 1-3 durak arasında alınacak. 3 durak ve sonrasında ise yolculuk ücreti artacak.

Kaynak: Ensonhaber