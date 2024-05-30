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Gündem Halka sırtını dönen Fatih Altaylı rezil rüsva oldu! Yaptığı anket başını yaktı
Gündem

Halka sırtını dönen Fatih Altaylı rezil rüsva oldu! Yaptığı anket başını yaktı

Yeniakit Publisher
2024-05-30 10:55:00 -
Halka sırtını dönen Fatih Altaylı rezil rüsva oldu! Yaptığı anket başını yaktı

Başıboş köpek düzenlemesi hakkında anket yapan sözde gazeteci Fatih Altaylı, istediği sonucu alamayınca apar topar yayından kaldırdı.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyelerin başıboş köpekleri toplayacağı, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacağı, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verileceği ve 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulacağı iddia edildi.

Fatih Altaylı, söz konusu meseleye dair X (Twitter) hesabından yayınladığı anketi 2 saat sonra istediği sonucu alamayınca kaldırmak zorunda kaldı.

Altaylı, “Sokak hayvanlarının öldürülebilmesini yasallaştıran yasa teklifini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?” sorusunu sordu.

Sadece iki saat içerisinde 72 bin 700 kişinin oy kullandığı ankette vatandaşlar, yüzde 57 oranında ‘Onaylıyorum’, yüzde 43 oranında ‘Onaylamıyorum’ yanıtını verdi.


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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Altaylının anketinden bu çıkıyorsa normal vatandaşınkinden % 80 onayı çıkar kısaca dediğimiz gibi bir referandum her şeyi çözer basit ve hızlı.

müslüman ve kavgacı

israil uşakları bunlar! insanları en vahşi biçimde öldürenlerin uşaklığını yaparlar! köpekleri kullanarak insanlık pozları keserler.
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