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Gündem Halka "Ayak takımı" diyenler, kayak takımlarını kaptı
Gündem

Halka "Ayak takımı" diyenler, kayak takımlarını kaptı

Türkiye'de ekonominin çok kötü olduğunu söyleyen tuzu kuru çevreler, her kış olduğu gibi bu kış da Uludağ'a akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:09:00 -
Halka "Ayak takımı" diyenler, kayak takımlarını kaptı

Türkiye'de ekonominin çok kötü olduğunu söyleyen tuzu kuru çevreler, her kış olduğu gibi bu kış da Uludağ'a akın etti.

Kayak ve kış turizminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uludağ, yeni sezona "merhaba" dedi.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Uludağ, son günlerdeki yoğun kara yağışlarıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, otellerdeki yoğunluğun arttığını belirterek, "Sezona bugün start verdik. İlk gün olmasına rağmen Uludağ bugün dolu" diye konuştu.

 

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