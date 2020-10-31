Halka 2 metre yüksekten bakan Tunç Soyer'den 'çorba şov'
İzmir'deki depremin ardından Tunç Soyer'den 'çorba şov' geldi. Soyer, neredeyse 2 metre yüksekliğindeki ilginç bir platformdan tepeden millete sözde çorba dağıttı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan insanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den ise 'çorba şov' geldi.
2 metre tepeden çorba dağıttı
Halka tepeden bakmaya alışkın olan CHP'nin Belediye Başkanı Tunç Soyer depremzedelere ilginç bir platformdan çorba dağıttı.
Virüs riskini artırdı
2 metre yüksekliği bulan platformdan hem kendisini koronavirüsten sakındı hem de maske takmayıp yukarıdan baktığı vatandaşlara virüs bulaştırma riskini arttırdı.
Çorba şov!
Tunç Soyer'in kameralar eşliğinde çorba dağıtması, 'çorba şov' olarak değerlendirildi.