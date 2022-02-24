Halk TV'ye tepki yağdı! 'Türkiye Başkonsolosluğu vatandaşları bırakıp Ukrayna'dan kaçtı' yalanı

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Halk TV canlı yayınında Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına Ukrayna'dan bağlanan Naz Nazenin adlı Türk öğrenci, Türk Konsolosluğu'nun Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi. Canlı yayındaki yalan bilgiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

"Biz şu anda mağduriyet yaşıyoruz." diyerek sözlerine başlayan Naz Nazenin, "Az önce de bir bilgi geldi. Türk Konsolosloğu ülkeyi terk etmiş. Moldova sınırına geçmişler." şeklinde asılsız bilgiler aktardı.

Ayşenur Arslan yalan bilgi ile Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı!

Nazenin, sözlerine şöyle devam etti:

Bizlere burada hiçbir şekilde bir imkan sağlanmıyor. Bizi buradan tahliye etmiyorlar. Konsolosluğun telefon numaralarına bile ulaşamıyoruz.

Ayşenur Arslan, Naz Nazenin'in konuşmasından sonra, "Dışişleri Bakanımız ne yapıyor? Bu öğrencilerin güvenliği niye sağlanmıyor?" diyerek yalana destek verdi.

Yayına tepki gösteren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Haberin içeriğinde böylesine mesnetsiz iddialarla kamuoyunu manipüle etmek çok yanlış." diyerek, Kiev Türkiye Büyükelçiliği ile Odessa Türkiye Başkonsolosluğu'nun görevleri başında olduğunu açıkladı:

Ukrayna’da Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuz'da mesai arkadaşlarımız görevlerinin başında fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar.