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Gündem Halk TV'de PKK propagandası! Mashuq Kurt, Türk askerini hedef aldı
Gündem

Halk TV'de PKK propagandası! Mashuq Kurt, Türk askerini hedef aldı

Halk TV canlı yayınına katılan Londra'da Öğretim Üyeliği yapan Mashuq Kurt isimli kişi açık açık terör örgütü PKK'nın propagandasını canlı olarak yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 19:53:00 -

Türk askerini hedef alan Kurt, PKK'nın bölgede gerçekleştirdiği Hendek terörünü kast ederek "AK Parti Kürt mahallelerini, şehirlerini ve evlerini yaktı" iftirasında bulundu.

Halk TV'de terör propagandası

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecini değerlendirmesi için yayına bağlanan ve Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt isimli kişi açık açık PKK propagandası yaptı.

AK Parti ve Türkiye'yi hedef aldı

PKK terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği Hendek eylemleri (Ağustos 2015 - Mart 2016) nedeniyle 859 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. İşte bu terör eylemlerini hatırlatan Kurt, açıkça teröristleri savunarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti askerini ve AK Parti'yi hedef aldı.

Kurt, terör örgütü PKK'nın hendek eylemlerindeki yıkımını hükümete mal etmeye çalıştı "AK Parti 2016'da Kürt mahallelerini, kasabalarını, şehirlerini ve evlerini yıktı." iftirasında bulundu. Canlı yayında yapılan terör propagandası ise tepkilere neden oldu.

Hendek olayları nedir?

PKK terör örgütü Ağustos 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu’da bazı şehirlerde hendekler açmak suretiyle başlamış olduğu terörist eylemlerle uzunca yıllar dağlarda yürüttüğü terörü şehir merkezlerine çekme uğraşısı içerisine girdi.
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Söz konusu dönemde PKK terör örgütünün saldırılarında hayatını kaybeden vatandaş sayısı 335 olmuş, 2.106 vatandaş ise yaralandı. Yine bu saldırılar neticesinde 859 güvenlik görevlisi şehit oldu, 4.711 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Operasyonlarda öldürülen PKK’lı sayısı ise 4.571.

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