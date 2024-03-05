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Gündem Halk TV'de muhalefet yorumu! Ortaklıklar bitince böyle oldu: Hepsi garnitür
Gündem

Halk TV'de muhalefet yorumu! Ortaklıklar bitince böyle oldu: Hepsi garnitür

Yeniakit Publisher
2024-03-05 06:30:00 -

İttifakları son bulunca diğer ortakların hepsini kötülemeye başladılar. Halk TV ekranlarında muhalefete muhalefet oldular.

Halk TV'de Şirin Payzın ile Hurşit Güneş Türkiye'de CHP dışında bir muhalefetin olmadığını, diğer partilerin bir garnitür olduğunu savundu.

Türkiye, 26 gün sonra sandık başına gidiyor. Hal böyle olunca iyice seçim atmosferine girildi..

Aday belirleme çalışmalarını sürdüren muhalefette bilindiği üzere İyi Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetmişti.

İyi Parti cephesinin özellikle İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması CHP tabanını rahatsız etti.

İstanbul ve Ankara'nın kaybedileceğini düşünen CHP'liler, İyi Parti'yi eleştiri yağmuruna tutuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi Parti'ye olan öfke, CHP tarafından fonlanan Halk TV ekranlarında sık sık ortaya çıkıyor..

Buna bir örnek de bu akşam yaşandı..

Şirin Payzın: Muhalefet diye bir şey kalmadı

İyi Partilileri canlı yayınına çıkarak sert sözlerle yüklenmesiyle dikkatleri üzerine çeken "Şirin Payzın ile Sözüm Var' programının moderatörü Şirin Payzın, bu kez de CHP dışındaki muhalefet partileri yok saydı..

Payzın yayında "Muhalefet derken zaten CHP'yi kastediyorum. Muhalefet diye bir şey kalmadı" ifadeleri kullandı.

"Türkiye'de muhalefet bir tek CHP zaten, diğerleri garnitür"

Bunun üzerine konuğu Hurşit Güneş de Payzın'ı destekleyerek "Türkiye'de muhalefet bir tek CHP zaten. Diğerleri garnitür" şeklinde konuştu.

Halk TV canlı yayınında yaşanan bu olay, muhalifleri ikiye böldü..

Sosyal medyada CHP'li olmayan diğer muhalefet partililer yayını eleştiri yağmuruna tuttu.

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