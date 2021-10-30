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Medya Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şaşkınlığı yüzlerine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 02:27:00 -
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

yeniakit.com.tr

Halk TV ekranlarında İsmail Saymaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüleri karşısında, moderatör ve konuklar şaşkınlığını gizleyemedi.

Halk TV'de Seda Selek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda ilginç anlar yaşandı.

İsmail Saymaz, Erdoğan'ı övmelere doyamadı

İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset hayatına yönelik yaklaşık bir dakika boyunca övgülerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Soğuk Savaş siyasetçilerinden olduğunu belirten İsmail Saymaz, “Tayyip Erdoğan dediğiniz adam direğe çıkıp pankart asmasını da, mahalle delegesini de, milletvekilliğini de, siyasetin ne için yapıldığını da bilir.” ifadelerini kullandı.

Saymaz, konuşmasını "Erdoğan, idealleriyle siyasi gerçekler arasındaki makası da biliyor." şeklinde devam ettirdi.

Moderatör araya girdi

 

Saymaz’ın Erdoğan hakkındaki övgüleriyle stüdyodakilerin rengi değişirken Seda Selek araya girme ihtiyacı duyup konuyu değiştirmeye çalıştı.

Selek'in araya girmesinin ardından Saymaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan, siyasal İslam’ın hayal ettiği ne varsa yaptı. Bir anayasaya dini İslam'dır ibaresi konulmadı. 70'lerin sloganı olan Ayasofya'nın açılması, Taksim'e cami projesini gerçekleştirdi. Kamuda örtünme meselesini halletti.

Muhalefete uyarıda bulunan Saymaz, "Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti’yi hafife almak seçimi kaybetmek demektir." ifadelerini kullandı.

 

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