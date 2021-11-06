Halk TV Ankara bürosu kapandı! Kararın arkasında İstanbul'a ilişkin karanlık emeller mi var?

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Halk TV Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, son yayınını gerçekleştirerek izleyicisine veda etti.

"Günün Raporu" programının İstanbul'da yapılacak çekimlerle devam edeceğini belirten Ertürk, veda konuşmasında şunları söyledi:

"Size Ankara stüdyolarından son kez sesleniyorum. Bizim için son program olacak. Ankara bürosu kapanıyor ve İstanbul'a taşınıyor. Bu program da İstanbul'a gidecek ve orada yapılacak."

'Hani Ankara başkent idi?'

Bir yandan, "Anayasa'nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri arasında, 'Türkiye'nin başkenti Ankara'dır' yer alır." deyip, diğer yandan "Merkez Bankası'nın merkezinin İstanbul'a taşınması, aslında İstanbul'u başkent yapmanın hazırlığı idi!" yorumunu yapan CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'nin Ankara bürosunu kapatması, "Bu kararın arkasında karanlık emeller mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Aklınızdan bile geçirmeyin!

Halk TV'nin niye yayın hayatına başladığı Ankara'daki bürosunu kapatıp, İstanbul'a taşındığı anlaşılamazken, kafalarının arkasında İstanbul'a ilişkin gizli ve karanlık planlarının olduğu düşünülüyor.