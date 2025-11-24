  • İSTANBUL
Halk TV aleyhine yayın yapmıştı! CHP Mersin Milletvekli Hasan Ufuk Çakır Plan Bütçe Komisyonu’nda sinir krizi geçirdi. “Namuslu adamım, nerem sabıkalı!”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün dikkat çekici bir protesto yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hem partisinin milletvekillerini hem de Halk TV’yi sert sözlerle hedef alarak komisyon toplantısından ayrıldı.

Gündem maddeleri görüşülürken söz alan Çakır, Halk TV’nin kendisini “sabıkalı” olarak nitelendirdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Sesini yükselterek şunları söyledi:

“Halk TV bana ‘sabıkalı’ dedi. Ben namuslu bir adamım! Nerem sabıkalı? CHP’li milletvekillerini protesto ediyorum!”

Sözlerinin ardından mikrofonunu kapatıp salonu terk eden Çakır’ın çıkışı komisyon salonunda kısa süreli şaşkınlık yarattı. Milletvekillerinin bazıları Çakır’ın peşinden bakmakla yetinirken, oturuma kısa bir aradan sonra devam edildi.

 

Halk TV’nin Çakır hakkında “sabıkalı” ifadesini hangi bağlamda kullandığı merak konusu olurken, CHP içinde Çakır’ın çıkışının nasıl karşılanacağı da tartışma konusu oldu.

