"Halk, PKK'nın maşa, taşeron bir örgüt olduğunu anlamıştır"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarla, terör örgütü PKK'ya Türkiye tarihinin en ağır darbesinin vurulduğunu ifade etti.

Örgüt mensuplarının "kaçacak delik" bulmakta zorlandığını anlatan Sözen, saklandıkları çukurdan başlarını çıkartan teröristlerin İHA ve SİHA'ların da katkısıyla etkisiz hale getirildiğin anlattı.

Türkiye'nin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bir bir etkisiz hale getirildiğine dikkati çeken Sözen, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK, bu ağır kayıplardan, zayiatlardan sonra tükenmişliğin çaresizliğin ve acziyetinin ifadesi olarak son günlerde bölgede sivil vatandaşlarımıza saldırmaktadır. PKK'nın sivillere saldırması sivil vatandaşlara yönelik eylemlerin içerisine girişmesinin en önemli sebebi örgütün askerimizin polisimizin güvenlik korucularımızın karşısına çıkacak, çatışacak, çarpışacak gücünün ve imkanının kalmamasından kaynaklanıyor. Bu durum PKK terör örgütünün çok kısa süre içerisinde biteceğinin yok olacağının ve bölge halkının kaderi olmaktan çıkacağının göstergeleridir."

"ÖRGÜT BOŞLUKLARI DOLDURAMIYOR"

Bölge halkından destek görmeyen örgüt mensuplarının barınmakta da zorlandığını aktaran Sözen, halkın teröristleri ihbar ederek devlete yardımcı olduğunu belirtti.

Sözen, terör örgütünün vurulan darbelerle zayiatının her geçen gün arttığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Örgüt, öldürülen mensuplarının yerini doldurmakta zorlanıyor, hatta dolduramadığı bugünlerde kamuoyuna yansıyor. Sözde örgütün lider konumunda olan kişilerin sahaya inmek için Kandil'den talimat aldıkları ve sahaya inen sözde örgütün lider konumundaki kişilerin de derhal etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bölge halkı FETÖ'nün PKK ile yaptığı iş birliğini net bir şekilde görmüştür. Halk, PKK'nın maşa, taşeron bir örgüt olduğunu anlamıştır. Bu nedenle PKK, bölgede sivil ve savunmasız vatandaşları katlederek adeta bölge halkını cezalandırma yoluna başvurmaktadır."