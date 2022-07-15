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Dünya Halk aç kaldı: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları en yüksek seviyede!
Dünya

Halk aç kaldı: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları en yüksek seviyede!

ABD’de daha çok şirketin çalışanların işine son vermesiyle işsizlik maaşı başvuruları Kasım’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:38:00 -
Halk aç kaldı: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları en yüksek seviyede!

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 9 Temmuz’da sona eren haftada 9 bin artarak 244 bine yükseldi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 235 bindi.

Devam eden başvurular 2 Temmuz’da sona eren haftada 1.33 milyona geriledi. 4 haftalık ortalama başvurular 3 bin 250 kişi artarak 235 bin 750 oldu.

Birçok şirketin resesyon endişeleriyle çalışanlarını işten çıkarması başvuruların artmasında etkili oldu.

Son haftalarda Google’dan Microsoft’a kadar birçok şirket küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle çalışan sayısını azaltacaklarını bildirdi. Teknolojiden konuta, otomotivden enerjiye kadar birçok sektörden şirketler de istihdam azaltma uyarısı yaptı.

İstihdam piyasası faiz artışlarına rağmen güçlü seyrini korusa da Fed’in yüksek enflasyonla mücadele için daha agresif adımlar atması işgücü talebini azaltabilir.

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