Haliliye’de yürütülen çalışmalar denetlendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Her gün farklı bir bölgede incelemelerde bulunan Canpolat, bu kez Karşıyaka ve Susuz mahallelerinde yapımı devam eden parkları ve proje aşamasında olan alanlarda incelemelerde bulundu. İlgili birim amirleri, belediye başkan yardımcıları ve teknik heyetin eşlik ettiği Canpolat’ın ilk durağı Karşıyaka Mahallesi oldu. Burada yeni yapılan parkları inceleyen Canpolat yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, ilçe genelinde yapılmamış hiçbir parkın kalmayacağını belirtti. Canpolat, “Karşıyaka Mahallemizde parklarımızda çalışmalar devam ediyor. Diğer parklarımızla da ilgili olarak arkadaşlarımızla proje bazında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşıyaka Mahallemizde hedefimiz yapılmamış hiçbir parkımızın kalmamasıdır. İnşallah Göbeklitepe Parkı kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Şuan bulunduğumuz ağaçlık alanda da yerinde uygulamalı bir projeyi arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Burayı da en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizler canla başla başladığımız mücadelemize tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte canı gönülden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dualarına talibiz. Hep birlikte Haliliye’ye, hep birlikte Şanlıurfa’ya, hep birlikte Türkiye’ye çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sonraki durağı Susuz Mahallesi olan Canpolat, burada kısa bir süre sonra vatandaşların hizmetine sunulacak olan çok amaçlı kültür salonu ve yeni parkta incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarının da eşlik ettiği incelemelerin ardından konuşan Canpolat, “Susuz Mahallemizde çok amaçlı kültür salonu bitmiş durumda. Şuanda ufak tefek eksiklikleri var onlarda tamamlanıyor. En kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Aynı zamanda Susuz Mahallemizdeki parklarımızın yapımına başladık. Bir parkımızda bitmek üzeredir. Ben hem kültürevi salonumuzun hem de parklarımızın şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

Canpolat ve beraberindekiler buradaki incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.