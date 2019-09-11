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Haliliye’de öğrencilere kırtasiye yardımı

Haliliye Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:01
Haliliye’de öğrencilere kırtasiye yardımı

Haliliye Belediyesi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.


Haliliye Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte sosyal yardım işleri müdürlüğünün ilçede önceden tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Yardımlar ailelerin öğrenci sayına göre yapılırken, hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemesi ilk, orta ve lise düzeyinde hazırlandı. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırlanan kırtasiye malzemelerini ailelerin herhangi bir güçlük çekmeden teslim alabilmeleri için adrese teslim uygulaması ile gerçekleştirdi.


Yapılan yardımdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenci ve aileleri, Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:01
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