Haliliye Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda galibiyet sevinci

ŞANLIURFA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Haliliye Belediyespor'da, İnegöl Belediyespor galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kulüp başkanı Mehmet Tatlı, AA muhabirine, dün yeni antrenörleri Aykut Lale yönetiminde çıktıkları ilk maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ligde 3. galibiyetlerini aldıklarını hatırlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"İlk kez mücadele ettiğimiz ligde hedeflediğimiz yerde değiliz. Maçtan bir gün önce antrenör değişikliğine giderek takımın başına Aykut Lale'yi getirdik. Hocamızla çıktığımız ilk maçımızda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yenmeyi başardık. Hocamızı ve tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Canla başla mücadele ederek galip gelmeyi başardılar. Çarşamba günü erteleme maçında yine evimizde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacağız. Takım olarak yakaladığımız bu hava ile inşallah güçlü rakibimizi yenerek taraftarlarımıza yeni bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."