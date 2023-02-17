Halil Umut Meler, Hollanda'yı fena karıştırdı! Flaş detayı duyurdular...

Türkiye Ligi'nin tecrübeli hakemlerinden Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Ajax ile Alman ekibi Union Berlin'in son 16 play-off turu maçını yönetti. Hollanda'da oynanan maça Halil Umut Meler'in kararı damga vurdu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle ülkemizdeki spor müsabakaları ertelendi. Birçok ülke bu felakete sessiz kalmayarak Türkiye'ye destek gönderdi.

Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic depreme destek kaptanlık pazubandını takmaması sonrası büyük tepki toplamıştı.

PAZUBAND TAKMAYAN TADIC'İN MAÇINI YÖNETTİ

Yaşanan bu olaylar hem Türkiye hem de Hollanda basınında derin yankı uyandırmıştı. Tadic'in takımı Ajax'ın maçını yöneten Halil Umut Meler, 65. dakikada Union Berlin'in golünü VAR'dan iptal etti. İptal edilen bu gol maçın önüne geçti ve tüm dünyada en çok konuşulan maddeler içinde yer aldı.