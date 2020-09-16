"Halil Sezai" açıklaması nedeniyle CHP'li Eren Erdem'e tepkiler çığ gibi
Şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç isimli adamı tekme tokat dövdü. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem’in, gözaltına alındığı sırada Halil Sezai için yaptığı paylaşım kamuoyunda tepkilere neden oldu.
Halil Sezai isimli şarkıcı, bir film çekimi için villa kiraladı. İddiaya göre yan komşu Hüseyin Meriç, film çekimine müsaade etmedi. Meriç’in karşı çıkmasına sinirlenen Halil Sezai, beraberindekilerle birlikte 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’in evini basarak yaşlı adamı darp etti.
Yayınlanan görüntülerde, Halil Sezai’nin yaşlı adama yumruk attığı, diziyle yüzüne vurduğu ayrıca kafa atmaya çalıştığı görüldü. Ayrıca Sezai’nin, yaşlı adama yönelik ağza alınmayacak küfürler savurduğu görüldü.
Darp edilen yaşlı adamın şikayetçi olması üzerine Halil Sezai ve beraberindekilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Eren Erdem destek çıktı
Yaşlı adamı döven ve küfreden Halil Sezai’nin gözaltına alındığı sularda, CHP Parti Meclisi Eren Erdem’in Halil Sezai’ye destek çıktığı belirlendi. CHP’lilerin Halil Sezai’nin yanına koştuğunu söyleyen Erdem, “Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla..” diye yazdı.
Eren Erdem’in skandal sözlerinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.