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Gündem Halil Konakcı Hoca'dan Diamond Tema'ya tepki! 'Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var'
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Diamond Tema'ya tepki! 'Şeriat düşmanlarına kötü bir haberim var'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 01:29:00 -

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) iftira atarak hakaret eden Diamond Tema ile destekçilerine Halil Konakcı Hoca'dan tepki geldi.

Konakcı Hoca, sosyal medyadan yayınladığı video ile Diamond Tema ve destekçilerine seslendi.

"Şeriata düşmanlık eden İslam düşmanlarına kötü bir haberim var." diyen Halil Konakcı Hoca, şöyle devam etti:

"İstediğiniz kadar şeriata düşmanlık edin, öldükten sonra şeriatla muamele göreceksiniz. Kuran ile sabit kesin haber."

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