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Spor
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Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

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Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Ocak bombası için bitti denilen transferde pürüz çıktı.

#1
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani" dediği Joe Willock için Newcastle United cephesinden açıklama yapıldı.

#2
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği Newcastle'ın orta saha oyuncusu Joe Willock için Serdal Adalı'dan flaş bir açıklama gelmiş ve siyah beyazlı kulübün başkanı, İngiliz futbolcuyu ocak ayında transfer etmek istediklerini belirtmişti.

#3
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hocamız Willock’u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock’un sülalesini aldım İstanbul’a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada." ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Beşiktaş Başkanı'nın bu sözleri İngiltere'de gündem olmaya devam ederken, Newcastle cephesinden Serdal Adalı'ya yanıt geldi.

#5
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre; Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Adalı'nın Willock transferi hakkındaki sözleriyle ilgili bir soruya gülerek şöyle yanıt verdi:

#6
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

“Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz.”

#7
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Alman teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağına yönelik bir soruyu ise "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok." diyerek yanıtladı."

#8
Foto - Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

Bu sezon Newcastle United'da 7 maçta forma giyen ve 442 dakika sahada kalan Joe Willock 3 kez fileleri havalandırdı.

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