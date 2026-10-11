Beşiktaş şokta! Serdal Adalı 'Ocakta imza attıracağız' demişti ama...

“Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz.”