Galatasaray sahne alıyor! Barça maçına tanıdık hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.
Marco Guida, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı ile 2023-2024 sezonunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı sahasında 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakasını yönetmişti.
Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup olmuştu.
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