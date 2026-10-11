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Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

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Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

Gaziantep'te kışlık turşuların vazgeçilmezi olan turşuluk acurun hasadı başladı. Araban Ovası'nda yetiştirilen acurun kilosu tarlada 30 TL'den satılıyor.

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Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağında önemli bir yere sahip olan turşuluk acura, sonbahar aylarında kışlık hazırlık yapan vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak eylül ayının ortalarında ekilen acurun hasadı, hava şartlarına bağlı olarak ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Sert yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan ürün, turşu yapımında kullanılıyor.

#2
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

GÜNDE 200 KİLOGRAM HASAT EDİLİYOR Çiftçi Yusuf Karataş, acur ekim ve hasat süreci hakkında bilgi verdi. Sarımsak hasadının ardından ikinci ürün olarak ektiği acurun hasadına ekim ayının ilk günlerinde başladığını belirten Karataş, günlük yaklaşık 200 kilogram ürün topladığını söyledi.

#3
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

Acurun Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki yerel pazarlarda yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Karataş, tarlasında hasat ettiği ürünün kilogramını 30 TL'den sattığını kaydetti.

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Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 30 TL'den satılıyor!

"KIŞLIK TURŞULARIN VAZGEÇİLMEZİ" Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun da kış hazırlıklarının başlamasıyla birlikte turşuluk acura talebin arttığını belirtti. Acurun özellikle Gaziantep ve ilçeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kışlık turşu yapımında sıkça tercih edildiğini ifade eden Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ürünün çıtır dokusuyla öne çıktığını söyledi. Altun, eylül ayının ortalarında ekilen ve ekim ayının ilk günlerinde hasadına başlanan turşuluk acurun, sonbahar döneminde kışlık turşu hazırlayan vatandaşların öncelikli tercihlerinden biri olduğunu dile getirdi.

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