Seyrek saçlar mı hızlı saçlar mı? Saçlar kaç günde bir yıkanmalıdır?

Saç tipine uygun şampuan kullanmak Saçları yıkarken saç derisine nazikçe masaj yapmak Islak saçları sert şekilde taramaktan kaçınmak Fön, düzleştirici ve maşa gibi yüksek ısı uygulamalarını sınırlamak Yeterli protein ve vitamin içeren dengeli beslenmeye dikkat etmek Saçlarda belirgin dökülme veya seyrelme varsa uzman değerlendirmesine başvurmak SAÇ UZAMASINDA ASIL ÖNEMLİ OLAN NE? Uzmanlara göre, saçı daha az yıkamak tek başına daha hızlı uzamasını sağlamıyor.