  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halil Konakcı Hoca neden hedefte? 'Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!'
Gündem

Halil Konakcı Hoca neden hedefte? 'Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!'

Yeniakit Publisher
2024-02-19 23:54:00 - 2024-02-20 00:35:11

Hadsiz avukat Feyza Altun'un şeriata sövmesine sert tepki gösteren Halil Konakcı Hoca, yine hedefe kondu.

 Taha Emre Özdemir 

Neden sürekli hedef alındığını Yeni Akit'e anlatan Konakcı Hoca, "Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!" dedi.

Halil Konakcı Hoca, şeriata söven Feyza Altun'a sosyal medya hesabından şu mesajla tepki göstermişti:

"Şeriat = İslam dinidir

İslam dinine de ancak
•hristiyanlar
•yahudiler
•budistler
•ateistler
•tengriciler
Yani ahlaksız İslam düşmanı kafirler hakaret eder. Bir Müslüman asla hakaret etmez edemez.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir de fıkıhta bir kaide vardır; Salyası necis olan köpekler ağızlarını denize değdirdikleri zaman su necis olmaz."

Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!" target="_blank">
Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!
Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

Gündem

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?
Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?

Gündem

Cemil Kılıç'tan Akşener'e şeriat tepkisi: Atatürk İslam'ı mı kaldırmış oldu?

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"
CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'
İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'

Gündem

İhsan Şenocak'tan şeriata sövenlere tokat gibi cevap! 'Konstantin'in torunu'

Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!
Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!

Gündem

Şeriata söven Feyza Altun'a Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23