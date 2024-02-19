Halil Konakcı Hoca neden hedefte? 'Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!'

Taha Emre Özdemir

Neden sürekli hedef alındığını Yeni Akit'e anlatan Konakcı Hoca, "Bunlarla kavgam daha ortaokuldayken başladı!" dedi.

Halil Konakcı Hoca, şeriata söven Feyza Altun'a sosyal medya hesabından şu mesajla tepki göstermişti:

"Şeriat = İslam dinidir

İslam dinine de ancak

•hristiyanlar

•yahudiler

•budistler

•ateistler

•tengriciler

Yani ahlaksız İslam düşmanı kafirler hakaret eder. Bir Müslüman asla hakaret etmez edemez.

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Bir de fıkıhta bir kaide vardır; Salyası necis olan köpekler ağızlarını denize değdirdikleri zaman su necis olmaz."