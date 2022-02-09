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Gündem Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı
Gündem

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı

Suikast sonucu öldürülen KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 12:42:00 - 2022-02-09 12:46:17
Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı

Mafya lideri Sedat Peker'in Youtube kanalından yayınladığı videolarda ismi geçen Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı'nın önceki gün silahlı saldırı sonucu öldürülmesi bir anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gündeme oturdu. Saldırı sırasında Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.

Saldırı evinin önünde gerçekleşti

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şüphelilerin fotoğrafı paylaşıldı

Olayın ardından şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin, sürat teknesiyle Kıbrıs'tan ayrıldıkları öne sürüldü.

10 yaşındaki oğlunun lüks araç koleksiyonu

Tüm bu olayların ardından Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın henüz 10'lu yaşlardaki oğlunun lüks araçlarla verdiği pozlar da yeniden gündem oldu. Söz konusu videodaki milyonluk araçların Falyalı'nın oğluna ait olduğu belirtiliyor. Arabaların üzerinde poz veren çocuk, direksiyona da geçiyor.

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