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Spor Halil Dervişoğlu Süper Lige dönüyor!
Spor

Halil Dervişoğlu Süper Lige dönüyor!

Transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de, gündeme milli futbolcu Halil Dervişoğlu da geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:48:00 - 2022-12-03 14:49:42
Halil Dervişoğlu Süper Lige dönüyor!

Transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katmak isteyen Fenerbahçe'de, gündeme milli futbolcu Halil Dervişoğlu da geldi.

Fenerbahçe, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde iki takviye planlıyor. Sarı-lacivertliler bir stoper bir de forvet alacak.

Yabancı kuralı, transferde belirleyici olacak. Joao Pedro'nun sakatlığının ardından hücum oyuncusu arayan sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun ile de yollar ayrılacak.

Burnley'de kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu gündemdeki ilk isim. Jesus'un hareketli forvet tarifine uyan gurbetçi oyuncu için performansından memnun olmayan Burnley ile masaya oturulacak.

 

Kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Halil'i kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, yabancı stoper transferi yaparak savunma sorununu da çözmeye çalışacak.

Halil Dervişoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçta oynarken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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