"Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali" - Festivalin son gününde iki sporcu, Türk-Yunan dostluğu için yüzdü



MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Halikarnassos İki Yaka Kültür Festivali" sona erdi. Türk-Yunan dostluğunun gelişmesine katkıda bulunmak ve yöre kültürünü tanıtmak amacıyla Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen festivalde, renkli görüntüler oluştu. İstanköy Adası'dan da katılım sağlanan etkinliğin son gününde, yüzücüler 23 yaşındaki Bengisu Avcı ve 18 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisinden başlayıp Kumbahçe sahiline yüzdü. İstanköy-Bodrum arasında yüzmesi planlanan sporcular, olumsuz hava şartları nedeniyle Bodrum'a daha yakın mesafede denize girip 1,5 saatte yaklaşık 3 mil yüzerek kıyıya ulaştı. Sporculara, botla Bodrum Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibi ile STS Bodrum Okul Gemisi eşlik etti. Manş Denizi'ni yüzerek geçen üçüncü Türk kadın sporcu Avcı ile Türkoğlu, etkinliğin sonunda Türk ve Yunan bayrağı açtı. Festival çeşitli gösterilerle sona erdi.

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