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‘Halife’nin makamı ve sarayı nerede?’

Din, mülkün temelidir. Adâlet, ise bekçisidir. Temeli olmayan bir mülk elbette yıkılır. Bekçisi olmayan bir mülk ise zâyi olur.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
‘Halife’nin makamı ve sarayı nerede?’

Anlatıldığına göre Rum imparatoru, Hz. Ömer (ra)’e hediye olarak cübbe ve bazı elbiseler gönderdi. Rum elçisi Medîne’ye gelince “Halîfe’nin makamı ve sarayı nerede?” diye sordu. Ona “Halîfe’nin, senin zannettiğin gibi büyük bir sarayı yok, sâdece küçük bir evi var” dediler ve evi gösterdiler. Elçi eve geldiğinde küçük, basit ve eski olduğu için kapısı kararmış bir ev buldu. Hz. Ömer’i aradı, fakat bulamadı. Onun kendi ihtiyaçlarını ve Müslümanların ihtiyaçlarını görmek için, yâni kontrol maksadıyla çarşıya gittiği söylendi. Elçi onu aramak için gitti ve sonunda bir duvarın gölgesinde uyurken buldu. "Dilediğin yerde uyuyorsun. Oysa bizim idârecilerimiz zulmettiler. Onun için kalelere ve askerlere muhtaçtırlar” dedi. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l Beyân, Erkam Yay.)

Din, mülkün temelidir. Adâlet ise bekçisidir. Temeli olmayan bir mülk elbette yıkılır. Bekçisi olmayan bir mülk ise zâyi olur.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
  1. Rum imparatoru
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  4. Medîne
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