Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İzmirlilere daha iyi hizmet etmek için AK Parti'ye katılmasının acısı dinmiyor.

Yaptığı tüm konuşmalarda sert sözler sözlerle Tugay’a hakaret yağdırıp tehdit etmeye devam eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı canlı yayında yine Tugay'ı sert sözlerle hedef aldı ve intikam için gün saydığını söyledi.

GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR

Özel, açıklamasında şöyle konuştu: "Cemil Tugay'ın sözlerini duyduğumda midem bulanıyor. Midem bulanıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu genel seçimler, şu iktidar değişimi bir olsun, ben biliyorum onun ne niyetle oraya gittiğini. Aynı niyetle enine boyuna ondan hesap sorup, burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum.”

GÜN SAYIYORUM RESMEN

“Çünkü İzmir'de aday gösterildi. İzmir'de zor bir dönem yaşıyorduk. 4 aylık bir süremiz vardı. Aday belirlemek için 1 ayımız vardı. Bütün değişim ekibi dedik ki; kurultaya gitmemiz lazım. Kasıma kadar oyalandı CHP. Aday belirlemek için önümüzde 1 ay kalmıştı. İzmir zor bir yer.

Öyle veya böyle bir aday belirledik. Parti Meclisinde bir kişi bile karşı çıkmadı. Şimdi dünyanın en yalancı ekibi çıkmış, ‘özeleştiri yapın’ diyor. Oysa hepinizin oyu var. İzmirlilerin bize gösterdiği sabır ve kredi var. Şimdi o ahlaksız aldı o krediyi götürdü AK Parti'ye sattı. İzmirlileri sattı AK Parti'ye.

Gün sayıyorum resmen. Önce bu iktidarı değiştirip sonra o Cemil Tugay'ın bunları burnundan fitil fitil getireceğim.”

KAÇACAK YER ARAYACAKLAR

“İzmirliler sille tokat o İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni geri alacaklar. Kaçacak, devir teslimine gelemeyecek, o hale gelecek. Cemil Tugay seçimde aday da olamayacak. Zaten kendisi kaçacak delik arayacak, sonra Türkiye hukuk tarihinde en büyük yüzleşmesiyle karşı karşıya kalacak. Ben biliyorum, onun ne olduğunu ve bu işin sonunun nereye varacağını.

Önce Türkiye’de iktidarı değiştireceğiz. Ondan sonra o topuklayan efesi de, Afyonlusu da, İzmirlisi de kaçacak yer arayacak. Bu kadar net söylüyorum."