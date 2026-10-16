Efeler Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu, saat 14.00'teki Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla açılacak.

Ligin iddialı takımları Halkbank ile Galatasaray Madeş Mobilya, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonu Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe Medicana ile saat 19.00'da karşılaşacak.

Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Çorum ve Kahramanmaraş'ı da birer takım temsil edecek.

İLK YARI 26 ARALIK, LİG ETABI 4 NİSAN'DA TAMAMLANACAK

Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2027'den 4 Nisan 2027'ye kadar sürecek.

Lig etabını birinci sırada bitiren takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) kontenjanı doğrultusunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1-4 final etabında, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 5-8 klasman etabında mücadele verecek.

Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.

ZİRAAT BANKKART SON 6 YILIN 5'İNDE ŞAMPİYON OLDU

Kulüp tarihindeki 5 lig şampiyonluğunu son 6 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 4'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.

Geçen yıl Efeler Ligi ve Kupa Voley'i kazanan, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'üncü olan Ziraat Bankkart, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Galatasaray Madeş Mobilya'ya 3-1 yenildi.

Yollarını ayırdığı Tomasz Fornal, Murat Yenipazar ve Bedirhan Bülbül'ün yerine Yuki Ishikawa, Benjamin Toniutti, Ahmet Tümer ve Yuriy Gladyr'i transfer eden Ziraat Bankkart'ın yanı sıra Galatasaray ve Halkbank da kadrolarını güçlendirdi.

Son 2 senedir ligde 2'nci olan sarı-kırmızılılar, Efe Mandıracı, Micah Ma'a, Özgür Benzer, Cafer Kirkit, geçen sezonun 3'üncüsü Halkbank ise Darlan Souza, Murat Yenipazar, Alejandro Rodriguez, Sam Deroo gibi önemli isimleri renklerine bağladı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM ECZACIBAŞI

Ligin geride kalan 56 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.

1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.

En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.

EFELER LİGİ KUPASI 6 YILDIR ANKARA'DA

Lig şampiyonu 6 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ile 5'er kupası bulunan Fenerbahçe ve Ziraat Bankası takip ediyor.

Galatasaray ve Arkas Spor'un 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray 37 yıldır şampiyon olamıyor

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2026'da da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLAR

Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:

Takım Şampiyonluk

Eczacıbaşı 12

Halkbank 10

Fenerbahçe 5

Ziraat Bankası 5

Galatasaray 4

Arkas Spor 4

Arçelik 3

Erdemirspor 3

Netaş 3

İETT 3

İstanbul BŞB 1

Muhafızgücü 1

Büyükdere Boronkay 1

Sezon Şampiyon

1970-1971 Galatasaray

1971-1972 İETT

1972-1973 İETT

1973-1974 İETT

1974-1975 Muhafızgücü

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Büyükdere Boronkay

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Eczacıbaşı

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Eczacıbaşı

1983-1984 Eczacıbaşı

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Galatasaray

1989-1990 Eczacıbaşı

1990-1991 Eczacıbaşı

1991-1992 Halkbank

1992-1993 Halkbank

1993-1994 Halkbank

1994-1995 Halkbank

1995-1996 Halkbank

1996-1997 NETAŞ

1997-1998 NETAŞ

1998-1999 NETAŞ

1999-2000 Arçelik

2000-2001 Arçelik

2001-2002 Erdemir

2002-2003 Arçelik

2003-2004 Erdemir

2004-2005 Erdemir

2005-2006 Arkas Spor

2006-2007 Arkas Spor

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Arkas Spor

2013-2014 Halkbank

2014-2015 Arkas Spor

2015-2016 Halkbank

2016-2017 Halkbank

2017-2018 Halkbank

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Lig tamamlanamadı

2020-2021 Ziraat Bankası

2021-2022 Ziraat Bankası

2022-2023 Ziraat Bankası

2023-2024 Halkbank

2024-2025 Ziraat Bankası

2025-2026 Ziraat Bankası