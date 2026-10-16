Efeler Ligi'nde yeni sezon başlıyor
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 57. sezonu yarın başlayacak. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2026-4 Nisan 2027 tarihlerinde oynanacak. Yaptığı transferlerle dikkati çeken Galatasaray, son 6 yılın 5'inde lig şampiyonu olan Ziraat Bankkart'ı yenerek Şampiyonlar Kupası'nı aldı. 1996'da ligden çekilen Eczacıbaşı, 12 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını koruyor.
Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonu, saat 14.00'teki Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla açılacak.
Ligin iddialı takımları Halkbank ile Galatasaray Madeş Mobilya, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonu Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe Medicana ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Yeni sezonda 9 şehirden 14 kulüp mücadele verecek. İstanbul'u 4, Ankara'yı 3, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Çorum ve Kahramanmaraş'ı da birer takım temsil edecek.
İLK YARI 26 ARALIK, LİG ETABI 4 NİSAN'DA TAMAMLANACAK
Efeler Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre ise 10 Ocak 2027'den 4 Nisan 2027'ye kadar sürecek.
Lig etabını birinci sırada bitiren takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) kontenjanı doğrultusunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Normal sezonda ilk 4 sırayı alan takımlar şampiyonun da belirleneceği play-off 1-4 final etabında, sonraki 4 ekip de sıralamanın belli olacağı play-off 5-8 klasman etabında mücadele verecek.
Avrupa kupalarına katılacak takımlar bu sıralamaya göre belli olacak.
ZİRAAT BANKKART SON 6 YILIN 5'İNDE ŞAMPİYON OLDU
Kulüp tarihindeki 5 lig şampiyonluğunu son 6 sezonda kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonlukların 4'ünü, 2022'nin şubat ayından beri takımın başantrenörlüğünü yapan Mustafa Kavaz yönetiminde elde etti.
Geçen yıl Efeler Ligi ve Kupa Voley'i kazanan, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ise 3'üncü olan Ziraat Bankkart, lig öncesi oynanan AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Galatasaray Madeş Mobilya'ya 3-1 yenildi.
Yollarını ayırdığı Tomasz Fornal, Murat Yenipazar ve Bedirhan Bülbül'ün yerine Yuki Ishikawa, Benjamin Toniutti, Ahmet Tümer ve Yuriy Gladyr'i transfer eden Ziraat Bankkart'ın yanı sıra Galatasaray ve Halkbank da kadrolarını güçlendirdi.
Son 2 senedir ligde 2'nci olan sarı-kırmızılılar, Efe Mandıracı, Micah Ma'a, Özgür Benzer, Cafer Kirkit, geçen sezonun 3'üncüsü Halkbank ise Darlan Souza, Murat Yenipazar, Alejandro Rodriguez, Sam Deroo gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN TAKIM ECZACIBAŞI
Ligin geride kalan 56 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu.
1967-1968 sezonunda kurulan Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı, kısa zamanda 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ligde ilk kez 1975-1976 sezonunda şampiyon olan Eczacıbaşı, 1977-1978 ile 1985-1986 yılları arasında üst üste 9 kez lig şampiyonluğunu kazanarak rekor kırdı.
En son 1990-1991 sezonunda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı, 17 Eylül 1996'da alınan kararla ligden çekildi.
EFELER LİGİ KUPASI 6 YILDIR ANKARA'DA
Lig şampiyonu 6 sezondur başkentten çıkıyor. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023, 2025 ve 2026, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutan Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ile 5'er kupası bulunan Fenerbahçe ve Ziraat Bankası takip ediyor.
Galatasaray ve Arkas Spor'un 4'er, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT'nin 3'er, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Büyükdere Boronkay'ın da birer şampiyonluğu bulunuyor.
Galatasaray 37 yıldır şampiyon olamıyor
Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine 2026'da da son veremedi.
Ligin ilk sezonu 1970-1971'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1987, 1988 ve 1989'da üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.
ŞAMPİYONLAR
Voleybol Efeler Ligi'nin geride kalan 56 sezonunda en başarılı takımlar ve şampiyonluğa ulaşanların listesi şöyle:
Takım Şampiyonluk
Eczacıbaşı 12
Halkbank 10
Fenerbahçe 5
Ziraat Bankası 5
Galatasaray 4
Arkas Spor 4
Arçelik 3
Erdemirspor 3
Netaş 3
İETT 3
İstanbul BŞB 1
Muhafızgücü 1
Büyükdere Boronkay 1
Sezon Şampiyon
1970-1971 Galatasaray
1971-1972 İETT
1972-1973 İETT
1973-1974 İETT
1974-1975 Muhafızgücü
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Büyükdere Boronkay
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Eczacıbaşı
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Eczacıbaşı
1983-1984 Eczacıbaşı
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Galatasaray
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Galatasaray
1989-1990 Eczacıbaşı
1990-1991 Eczacıbaşı
1991-1992 Halkbank
1992-1993 Halkbank
1993-1994 Halkbank
1994-1995 Halkbank
1995-1996 Halkbank
1996-1997 NETAŞ
1997-1998 NETAŞ
1998-1999 NETAŞ
1999-2000 Arçelik
2000-2001 Arçelik
2001-2002 Erdemir
2002-2003 Arçelik
2003-2004 Erdemir
2004-2005 Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007 Arkas Spor
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Arkas Spor
2013-2014 Halkbank
2014-2015 Arkas Spor
2015-2016 Halkbank
2016-2017 Halkbank
2017-2018 Halkbank
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Lig tamamlanamadı
2020-2021 Ziraat Bankası
2021-2022 Ziraat Bankası
2022-2023 Ziraat Bankası
2023-2024 Halkbank
2024-2025 Ziraat Bankası
2025-2026 Ziraat Bankası