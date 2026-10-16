Tek suçu başörtülü olmak! 21 yıllık öğretmene gözyaşlarıyla veda

Azerbaycan’da yaşandığı belirtilen olay, başörtüsü ve inanç özgürlüğü tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

21 yıldır öğretmenlik yapan Terane Kazımova’nın başörtüsü nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi. Uzun yıllar boyunca eğitim verdiği okuldan ayrılan Kazımova'nın öğrencileriyle vedalaştığı anlarda duygusal görüntüler ortaya çıktı.

21 YILLIK EMEĞE GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Kazımova'nın okuldan ayrılacağını öğrenen öğrencileri de öğretmenlerini yalnız bırakmadı. Öğretmen ve öğrencilerin vedalaşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadıkları belirtildi.

21 yıllık meslek hayatının ardından yaşadığı duruma tepki gösteren Kazımova, şu ifadeleri kullandı:

“Bu da son. 21 yıllık emeğe verilen değer. Başörtüsü benim başımda, bazılarının ise kalbinde ve gözündedir.”

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Kazımova'nın açıklaması, bir öğretmenin mesleki yeterliliğinin ve yıllarca verdiği emeğin kıyafeti üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki tepkileri beraberinde getirdi.

21 yıl boyunca öğrenciler yetiştiren bir öğretmenin başörtüsü nedeniyle görevinden ayrıldığı yönündeki haberler, din ve vicdan özgürlüğü açısından da soru işaretlerine yol açtı.

Öğrencileriyle gözyaşları içinde vedalaşan Kazımova'nın görüntüleri ise olayın en çarpıcı karesi oldu.

“BAŞÖRTÜSÜ BENİM BAŞIMDA...”

Terane Kazımova'nın söylediği “Başörtüsü benim başımda, bazılarının ise kalbinde ve gözündedir” sözleri yaşadıklarına yönelik tepkisinin özeti niteliğinde.

21 yıllık öğretmenlik hayatının ardından okuluna ve öğrencilerine veda eden Kazımova'nın yaşadıkları, “Tek suçu başörtülü olmak” dedirtti.