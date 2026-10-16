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Gündem Tek suçu başörtülü olmak! 21 yıllık öğretmene gözyaşlarıyla veda
Gündem

Tek suçu başörtülü olmak! 21 yıllık öğretmene gözyaşlarıyla veda

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Azerbaycan’da 21 yıldır öğretmenlik yapan Terane Kazımova’nın başörtüsü nedeniyle görevinden ayrıldığı bildirildi. Yıllarını öğrencilerine adayan Kazımova’nın okuldan ayrılırken öğrencileriyle gözyaşları içerisinde vedalaştığı anlar yürek burktu. Kazımova, yaşadıklarına “Bu da son. 21 yıllık emeğe verilen değer. Başörtüsü benim başımda, bazılarının ise kalbinde ve gözündedir” sözleriyle tepki gösterdi.

Azerbaycan’da yaşandığı belirtilen olay, başörtüsü ve inanç özgürlüğü tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

21 yıldır öğretmenlik yapan Terane Kazımova’nın başörtüsü nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi. Uzun yıllar boyunca eğitim verdiği okuldan ayrılan Kazımova'nın öğrencileriyle vedalaştığı anlarda duygusal görüntüler ortaya çıktı.

21 YILLIK EMEĞE GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Kazımova'nın okuldan ayrılacağını öğrenen öğrencileri de öğretmenlerini yalnız bırakmadı. Öğretmen ve öğrencilerin vedalaşması sırasında gözyaşlarına hâkim olamadıkları belirtildi.

21 yıllık meslek hayatının ardından yaşadığı duruma tepki gösteren Kazımova, şu ifadeleri kullandı:

“Bu da son. 21 yıllık emeğe verilen değer. Başörtüsü benim başımda, bazılarının ise kalbinde ve gözündedir.”

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Kazımova'nın açıklaması, bir öğretmenin mesleki yeterliliğinin ve yıllarca verdiği emeğin kıyafeti üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki tepkileri beraberinde getirdi.

21 yıl boyunca öğrenciler yetiştiren bir öğretmenin başörtüsü nedeniyle görevinden ayrıldığı yönündeki haberler, din ve vicdan özgürlüğü açısından da soru işaretlerine yol açtı.

Öğrencileriyle gözyaşları içinde vedalaşan Kazımova'nın görüntüleri ise olayın en çarpıcı karesi oldu.

“BAŞÖRTÜSÜ BENİM BAŞIMDA...”

Terane Kazımova'nın söylediği “Başörtüsü benim başımda, bazılarının ise kalbinde ve gözündedir” sözleri yaşadıklarına yönelik tepkisinin özeti niteliğinde.

21 yıllık öğretmenlik hayatının ardından okuluna ve öğrencilerine veda eden Kazımova'nın yaşadıkları, “Tek suçu başörtülü olmak” dedirtti.

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Yorumlar

Mehmet

bir İslami Müslüman Ülke icin gerçeklen yazık utanç verici bir durum masonik aparatların entrika ve oyunları hepsi gelip geçecek tıpkı eskiden Türkiye de olduğu gibi tum bu süreçler bitecek belki on yıl belki yirm yıl içinde Kardeş İslami Müslüman Azerbaycan özüne dönecek en kısa zamanda inşallah.
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